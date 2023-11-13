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Ксения Собчак спустя годы призналась для чего был снят скандальный интимный ролик с Тимати

0:56
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В интервью-реванше, которое Ксения Собчак провела с рэпером Моргенштерном* в Дубае рассказала много интересного, в том числе о скандальном видео интимного характера с Тимати.

Ксения Собчак спустя годы призналась для чего был снят скандальный интимный ролик с Тимати
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ксении Собчак by https://www.instagram.com/p/Cxh1i3cMdva/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Super.ru пишет, что Ксения Анатольевна призналась, что тогда она просто поддержала тренд, который задала американская звезда 2000-х Пэрис Хилтон. Она упомянула, что Пэрис Хилтон стала известной благодаря утечке своего собственного порно видео. Ксения вместе с Тимати решили использовать такой тренд в качестве пиара.

Собчак также отметила, что видео не было темой обсуждения с ее мужем-режиссером Константином Богомоловым, и, по её словам, скорее всего, супруг даже не видел его.

Ксения уточнила, что с Тимати у нее никогда не было ничего серьезного, они просто дружили какое-то время.

*Признан инагентом в РФ

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Свидание с СОБЧАК... Путин, Зеленский, Два Стула, Деньги и SEKS... жесть какая то))
Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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