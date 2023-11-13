В интервью-реванше, которое Ксения Собчак провела с рэпером Моргенштерном* в Дубае рассказала много интересного, в том числе о скандальном видео интимного характера с Тимати.
Super.ru пишет, что Ксения Анатольевна призналась, что тогда она просто поддержала тренд, который задала американская звезда 2000-х Пэрис Хилтон. Она упомянула, что Пэрис Хилтон стала известной благодаря утечке своего собственного порно видео. Ксения вместе с Тимати решили использовать такой тренд в качестве пиара.
Собчак также отметила, что видео не было темой обсуждения с ее мужем-режиссером Константином Богомоловым, и, по её словам, скорее всего, супруг даже не видел его.
Ксения уточнила, что с Тимати у нее никогда не было ничего серьезного, они просто дружили какое-то время.
*Признан инагентом в РФ
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Глава "Садоводов России" и экс-депутат Госдумы Андрей Туманов, знакомый с Пугачёвой, прокомментировал всё происходящее с Примадонной.