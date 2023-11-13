Новое лицо после пластической операции Виктории Бони появилось в истории гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой в запрещенной соцсети. Виктория стала гостьей её выпуска кулинарного шоу "Дерзкая готовка". Во время съемок Утяшева задала Боне несколько вопросов о её новом внешнем виде.
Super.ru пишет, что Виктория призналась, что она сначала очень нервничала и боялась показаться перед своими поклонниками, поскольку на её лице до сих пор остались отеки. Несмотря на то, что она уже не испытывает необходимости прятать часть лица за волосами, полностью восстановиться после пластической операции ей еще не удалось.
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