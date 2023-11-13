SHAMAN назвал Аллу Пугачёву своей поклонницей

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Общественность продолжает обсуждать после визита Аллы Пугачевой в Россию, который произошел после полуторагодичного отсутствия вместе с ее семьей. В недавнем посте примадонна решительно ответила на критику и недовольство со стороны различных людей.

Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

В своем обращении Алла Борисовна упомянула Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, своего бывшего протеже.

"Когда-то я попросила Ярослава Дронова произнести важную фразу, и теперь я сама ее произнесу. Хотите того или нет, но жизнь демонстрирует, что я до сих пор в ваших сердцах", — написала певица.

В ответ SHAMAN публично приветствовал Аллу Пугачеву в качестве своей поклонницы, добавив: "Я очень рад, что в рядах моих поклонниц пополнились. Добро пожаловать!". Напомним, в своем посте Алла Пугачева оставила следующий комментарий: "Смешно и грустно следить за кучкой завистников и клеветников. Вы такие забавные!… Не тратьте силы на бесполезные попытки уничтожить меня. Моя многомиллионная армия поклонников меня не предаст!"

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Shaman ответил Пугачевой назвав её своей фанаткой