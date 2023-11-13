Актёр Юрий Соломин до сих пор остаётся в реанимации. Об этом в клинике сообщили корреспонденту РИА Новости.
Врач отметили, что в состоянии артиста пока нет положительных изменений.
"Пациент находится в реанимации. Состояние тяжелое, дыхание самостоятельное",- рассказали в медучреждении.
Соломин попал в больницу 6 ноября. У него был диагностирован инсульт. Директор Малого театра Тамара Михайлова сообщила 12 ноября, что состояние Соломина удалось стабилизировать, в нём есть некоторые подвижки к улучшению.
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