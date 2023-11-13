Ксения Собчак высказалась о рукопашной схватке Константина Богомолова с Максимом Виторганом. Мужчины подрались из-за любви к Собчак.
Собчак спустя 4 года подтвердила слухи о том, что её бывший и нынешний муж выясняли отношения на кулаках. Движимый ревностью Максим Виторган сломал нос Константину Богомолову.
Ксения не одобрила такой способ решения конфликтов.
"Физическое насилие — всегда слабость. Считаю, что сила в умении драться без кулаков… Все проиграли. Понимаешь? Дрались ли они? Дрались, но не должны были", — выразила своё мнение Собчак.
Звезда объяснила, что любит своего мужа Константина Богомолова и восхищается его талантом.
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