Собчак прокомментировала драку Богомолова и Виторгана: "Физическое насилие — всегда слабость"

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Ксения Собчак высказалась о рукопашной схватке Константина Богомолова с Максимом Виторганом. Мужчины подрались из-за любви к Собчак.

Фото: prt scr youtube.com/Начало

Собчак спустя 4 года подтвердила слухи о том, что её бывший и нынешний муж выясняли отношения на кулаках. Движимый ревностью Максим Виторган сломал нос Константину Богомолову.

Ксения не одобрила такой способ решения конфликтов.

"Физическое насилие — всегда слабость. Считаю, что сила в умении драться без кулаков… Все проиграли. Понимаешь? Дрались ли они? Дрались, но не должны были", — выразила своё мнение Собчак.

Звезда объяснила, что любит своего мужа Константина Богомолова и восхищается его талантом.

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