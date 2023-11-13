Русский "Шерлок Холмс" Ливанов о Пугачёвой: "Мусор, который уехал из родной страны"

Василий Ливанов, народный артист РСФСР, известен своим образом Шерлока Холмса в фильмах "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".

В интервью aif. ru 88-летний актер высказал свое мнение о поведении Аллы Пугачевой и объявил ее и других артистов, уехавших из России, "мусором". Ливанов поделился своим непониманием относительно решения Пугачевой уехать из родной страны, заявив, что для него Россия — единственное место, где он чувствует себя дома.

"Я не хочу даже разговаривать о Пугачевой", — сказал Ливанов. — "Мне абсолютно наплевать на нее. Для меня Пугачева и прочие сбежавшие артистишки — это не люди, это мусор! Мне Пугачеву никогда не понять. Я не понимаю, как можно было уехать из родной страны. Поэтому народ и разочарован в ней. Я много снимался за границей, меня приглашали остаться во многих странах. Королева Великобритании наградила меня Орденом Британской империи за роль Шерлока Холмса. Но никогда мне в голову не приходило уехать из России. У меня здесь дом, я русский человек".