Ольга Бузова прокомментировала слухи об отношениях с Дмитрием Нагиевым

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В интервью Надежде Стрелец Ольга Бузова рассказала о переписке между нею и Дмитрием Нагиевым, которая стала известна перед её разводом с Дмитрием Тарасовым в 2016 году.

Фото: wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Певица подчеркнула, что эта ситуация создала сложности, учитывая, что актер сериала "Физрук" был тогда женат, ставя его в трудное положение перед супругой. Бузова утверждает, что их отношения были исключительно дружескими и не содержали намеков на романтику.

"Поддерживал только словом — отношений не было. Мы дружили, он меня поддержал, я ему всю жизнь буду благодарна — мужское слово может встряхнуть и вернуть в реальность. Мое общение тогда с ним, моя связь по перепискам — дали мне какую-то женскую уверенность в себе", — вспомнила певица.

Ольга Бузова также охарактеризовала Нагиева как "одного из самых сексуальных, харизматичных, талантливых мужчин".

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