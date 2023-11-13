Алла Пугачёва: 25 лет записей на студии Лопатина и обещание до победы света

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Известная певица Алла Пугачева, проживая за границей, уже 25 лет подряд выбирает студию Анатолия Лопатина в Подмосковье для записи своих песен, сообщает KP. RU.

Фото: Openverse by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Издание подчеркивает влияние Лопатина на звучание песен Пугачевой: "Лопатин — не просто звукорежиссер, он тесно сотрудничает с ней, даже готовился к концерту на ее 70-летие вместе с группой, встречаясь с ней три раза в неделю почти год."

Певица, которой сейчас 74 года, записала так много песен на этой студии, что материала хватит для трех новых альбомов. Тем не менее, она планирует выпускать их по паре композиций в год.

Ранее Алла Пугачева высказала свое мнение по поводу критиков, называя их клеветниками. Артистка заявила о своей любви и заботе о жителях России, отметив, что критики стараются оттолкнуть от нее людей, которым она посвятила свою жизнь, здоровье и личную жизнь.

В заключение, она выразила надежду дожить до "победы света над тьмой, добра над злом и правды над клеветой", признав свободу своим главным богатством.

Ранее астролог Борщ назвала Пугачёву "быдлом".

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