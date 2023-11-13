Хозяйка конкурса "Мисс Вселенная" заявила о банкротстве

Компания JKN Global Group, занимающаяся организацией и проведением конкурса "Мисс Вселенная", подала заявление о банкротстве, передаёт CNN.

Фото: ScandAsia

Бренд всемирного конкурса красоты принадлежит JKN совсем недавно — медиа-дистрибьюторская компания купила его в 2022 году за 20 миллионов долларов. Именно это приобретение подорвало её бизнес.

Для привлечения средств тайская фирма разместила облигации. "Проблемы ликвидности" начались, когда 1 сентября был пропущен срок их очередного погашения на сумму около 12 миллионов долларов.

В четверг владелица JKN Global Group, бизнесвумен-трансгендер Энн Джакапонг Джакраджутатип сообщила, что подала в суд по делам о банкротстве Таиланда ходатайство о "реабилитации бизнеса". Такая процедура не означает неизбежного банкротства, она часто используется в качестве инструмента санации бизнеса.

Компания заверила на своём сайте, что финал "Мисс Вселенная" пройдёт, как и планировалось, в эту субботу. Россию на этот раз представляет 22-летняя Маргарита Голубева, студентка из Санкт-Петербурга.

Кроме того, в этом году впервые в финале примут участие две транс-женщины: 23-летняя стюардесса Марина Мачете из Португалии и 22-летняя "Мисс Нидерланды" Рикки Колле.

"Транс-женщины — это женщины, точка", — заявила по этому поводу JKN Global Group.

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