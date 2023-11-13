Пугачёва записывает песни на одной студии уже 25 лет

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Известная певица Алла Пугачева, эмигрировавшая из России, уже 25 лет подряд создает свои музыкальные произведения исключительно в Подмосковье на студии Анатолия Лопатина.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

По словам издания, Лопатин долгие годы был ключевой фигурой в творческой жизни Пугачевой, сотрудничая с ней не только в студии, но и выступая вместе с группой. Они подготавливались к концерту в честь 70-летия певицы, проводя тренировки три раза в неделю в течение почти года.

Стоит отметить, что на студии этого продюсера Примадонна записала достаточное количество песен для трех новых альбомов. Тем не менее, она планирует выпускать их по частям, по паре композиций в год. В настоящее время певице 74 года, сообщает "Газета.Ru".

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