Экс-депутат Госдумы Туманов: певица Алла Пугачёва имеет право высказать своё мнение

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва вернулась в Россию 2 ноября для решения текущих вопросов на родине, а уже 5 ноября была замечена в Латвии, где воссоединилась со своим супругом-иноагентом.

Фото: Openverse by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Недавно артистка разместила в социальных сетях пост, в котором решительно отреагировала на критику в свой адрес, подчеркнув, что внесла значительный вклад в развитие России.

В комментарии к происходящему высказался глава "Садоводов России" и бывший депутат Госдумы Андрей Туманов, который знаком с певицей. По его словам, при личных встречах с Пугачёвой он воспринимает её как очень простого человека, и всегда будет на её стороне.

"И какая разница — куда человек уедет жить из своей страны? Какая вам разница, куда человек, заработавший деньги своим трудом, не украв их у вас или у государства, уехала жить или отдыхать, наслаждаться жизнью?!" — вопрошает он в беседе с "КП".

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