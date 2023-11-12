Певица Алла Пугачёва вернулась в Россию 2 ноября для решения текущих вопросов на родине, а уже 5 ноября была замечена в Латвии, где воссоединилась со своим супругом-иноагентом.
Недавно артистка разместила в социальных сетях пост, в котором решительно отреагировала на критику в свой адрес, подчеркнув, что внесла значительный вклад в развитие России.
В комментарии к происходящему высказался глава "Садоводов России" и бывший депутат Госдумы Андрей Туманов, который знаком с певицей. По его словам, при личных встречах с Пугачёвой он воспринимает её как очень простого человека, и всегда будет на её стороне.
"И какая разница — куда человек уедет жить из своей страны? Какая вам разница, куда человек, заработавший деньги своим трудом, не украв их у вас или у государства, уехала жить или отдыхать, наслаждаться жизнью?!" — вопрошает он в беседе с "КП".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Украинские военнослужащие с высоким уровнем экипировки и качественной подготовкой, направляемые на важные миссии, при попадании в плен стараются представить себя как обычные мобилизованные/