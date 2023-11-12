Депутат Сергей Соловьев выразил критику в адрес Аллы Пугачевой, называя ее циничной лицемеркой за высказывания о "завистниках и клеветниках", сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Депутат считает, что уезд певицы из России — это проявление малодушия и предательства.
"Отрицательная реакция на критику оппонентов выглядит как смешная карикатура на образ страдалицы, заступающейся за правду и любящую русский народ. На мой взгляд, тот, кто искренне любит свою родину и ее народ, остается с ней в моменты серьезных испытаний и трудностей", — подчеркнул он.
Также Соловьев охарактеризовал Примадонну как "экстравагантную даму", не стесняющуюся в высказываниях, и отметил, что ее "уровень культуры" шокировал зрителей даже в советское время.
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