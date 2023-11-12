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Депутат Соловьёв осудил Аллу Пугачёву: "Циничная лицемерка"

0:51
Шоу-бизнес

Депутат Сергей Соловьев выразил критику в адрес Аллы Пугачевой, называя ее циничной лицемеркой за высказывания о "завистниках и клеветниках", сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Депутат Соловьёв осудил Аллу Пугачёву: "Циничная лицемерка"
Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Депутат считает, что уезд певицы из России — это проявление малодушия и предательства.

"Отрицательная реакция на критику оппонентов выглядит как смешная карикатура на образ страдалицы, заступающейся за правду и любящую русский народ. На мой взгляд, тот, кто искренне любит свою родину и ее народ, остается с ней в моменты серьезных испытаний и трудностей", — подчеркнул он.

Также Соловьев охарактеризовал Примадонну как "экстравагантную даму", не стесняющуюся в высказываниях, и отметил, что ее "уровень культуры" шокировал зрителей даже в советское время.

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Соловьев и Пугачева | Конфликт набирает обороты
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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