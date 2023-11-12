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Украинская певица Таисия Повалий после переезда в РФ продолжает музыкальную карьеру в России

1:09
Шоу-бизнес

После начала СВО на Украине певица Таисия Повалий приняла решение покинуть Киев и переехать в Москву. Её открытая поддержка спецоперации вызвала жёсткую критику со стороны украинских коллег.

Украинская певица Таисия Повалий после переезда в РФ продолжает музыкальную карьеру в России
Фото: Официальное сообщество Таисии Повалий в соцсети "В Контакте"

Шикарный особняк в Киеве остался у Повалий, но в Москве ей приходится арендовать трёхкомнатную квартиру.

Впоследствии певица призналась, что не жалеет о своём решении. Она утверждает, что не предала свою родную страну, как считают украинские коллеги, и что в ней навсегда останутся воспоминания о своих исторических корнях.

С течением времени Повалий перевезла свою маму в Москву, в то время как её сын Денис остался на Украине. Несмотря на политические разногласия, родственники продолжают поддерживать общение.

Переезд Повалий вызвал критику украинских звёзд, в то время как её российские коллеги выразили поддержку. На текущий момент артистка продолжает свою музыкальную карьеру в России, несмотря на то, что год назад украинские власти включили её в санкционный список.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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