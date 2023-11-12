Ксения Собчак резко осудила драку Богомолова и Виторгана за ее любовь

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак в ходе беседы с рэпером Моргенштерном*, выразила свое осуждение за драку между ее нынешним и бывшим мужем, Константином Богомоловым и Максимом Виторганом.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ксении Собчак by https://www.instagram.com/p/Cxh1i3cMdva/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

"В таких конфликтах нет настоящего победителя. Физическое насилие всегда является проявлением слабости. Я считаю, что истинная сила проявляется в умении решать споры без применения физической силы. Это применимо к самым разным ситуациям — от международных геополитических кризисов до личных отношений", — поделилась своим мнением Собчак.

Она также признала, что артисты боролись за ее внимание и любовь. Однако по ее убеждению, в данном случае никто не выиграл, поскольку физическое насилие никогда не является правильным решением в разногласиях или конфликтных ситуациях. Собчак выразила мнение, что Виторгану и Богомолову не следовало бы прибегать к драке.

Она также отметила, что бывший муж Виторган является потрясающим человеком, и рада тому, что им удалось сохранить дружеские отношения ради совместного воспитания сына Платона.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Ксения Собчак. 2018. Предвыборный ролик