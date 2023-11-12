Филипп Киркоров заявил, что Бузову "мужики боятся"

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров высказал мнение, что его сценической коллеге Ольге Бузовой пора бы уже найти свою вторую половинку.

Фото: wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Он обратился к потенциальным поклонникам певицы, говоря:

"Мужики боятся Олю — она успешная, красивая, богатая… Им кажется, будто они не соответствуют ее статусу. Но не бойтесь, вы того стоите", — подчеркнул исполнитель.

По мнению Киркорова, ему трудно представить, как Ольге Бузовой удается прожить два года без близких отношений.

"Но все возможно! Ведь у нее в жизни все подчинено любви!" — добавил певец.

В начале октября Филипп Киркоров сообщил о своем годе счастливых отношений. "Раньше казалось, что это абсолютно не мое, категорически! Но вот произошло. Никогда не говори никогда. Я не ожидал, что такое случится в моей жизни. Уже год прошел", — поделился он.

Забегая вперед, в мае этого года исполнитель заявил о своей влюбленности, отметив, что его сердце принадлежит не только поклонникам, но и человеку, для которого он готов творить и жить. Однако он предпочел оставить имя своей второй половинки в тайне, сообщает Газета.Ru.

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