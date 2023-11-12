Певец Филипп Киркоров высказал мнение, что его сценической коллеге Ольге Бузовой пора бы уже найти свою вторую половинку.
Он обратился к потенциальным поклонникам певицы, говоря:
"Мужики боятся Олю — она успешная, красивая, богатая… Им кажется, будто они не соответствуют ее статусу. Но не бойтесь, вы того стоите", — подчеркнул исполнитель.
По мнению Киркорова, ему трудно представить, как Ольге Бузовой удается прожить два года без близких отношений.
"Но все возможно! Ведь у нее в жизни все подчинено любви!" — добавил певец.
В начале октября Филипп Киркоров сообщил о своем годе счастливых отношений. "Раньше казалось, что это абсолютно не мое, категорически! Но вот произошло. Никогда не говори никогда. Я не ожидал, что такое случится в моей жизни. Уже год прошел", — поделился он.
Забегая вперед, в мае этого года исполнитель заявил о своей влюбленности, отметив, что его сердце принадлежит не только поклонникам, но и человеку, для которого он готов творить и жить. Однако он предпочел оставить имя своей второй половинки в тайне, сообщает Газета.Ru.
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