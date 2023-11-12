Певица Алла Пугачёва закупила в России песен на три альбома и собирается зарабатывать

1:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва, вернувшись в РФ, решила организационные вопросы, связанные с недвижимостью, и скоро возвратилась за границу к семье. Возникли слухи, будто она записала новые песни в Твери, но основатель студии заявил, что артистка лишь сделала пару записей для семейного праздника.

Фото: Openverse by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

У Пугачёвой достаточно профессиональных записей для выпуска нового альбома, так как она активно приобретала песни у различных авторов в течение нескольких лет.

"Алла Пугачёва активно смотрела и покупала песни у талантливых авторов семь, шесть лет назад — тогда шёл набор нового материала, подготовка к концерту на ее 70-летие. Тогда она выкупила песни у новых для себя авторов и композиторов: к примеру, у Натальи Касимцевой, у Олега Жолтикова, у Олега Шаумарова и других", — рассказал "КП" один из композиторов.

Так на юбилейном концерте и фильме, снятом по его мотивам в 2019 году, прозвучали две песни автора Касимцевой — "Поживи в моей шкуре" и "Анестезия", у Касимцевой было куплено ещё 11 текстов.

Последние 24 года Пугачёва доверяла и записывалась только на одной студии — у саундпродюсера Анатолия Лопатина, на его звукозаписывающей студии в Подмосковье. У него есть достаточно материала для трёх новых альбомов. Певица планировала выпускать релизы по одной песне.

Касательно выступлений, хотя она не так приветствуется в России, существует возможность провести предновогодние концерты на Кипре, в Дубае и других местах за высокие гонорары, начиная от 350 тысяч евро.

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