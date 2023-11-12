На премьере фильма "Моя ужасная сестра-2" 41-летняя актриса Юлия Проскурякова, супруга Игоря Николаева, привлекла внимание отсутствием обручального кольца на безымянном пальце. Эта деталь не осталась незамеченной, вызвав интерес после того, как сам артист попал в реанимацию из-за проблем с сердцем.
Несмотря на общепринятое восприятие семейной идиллии у Николаева и Проскуряковой, первые признаки недопонимания между супругами появились несколько лет назад. В период госпитализации артиста актриса продолжала развивать свою карьеру и участвовала в съёмках сериалов, пишет "КП".
Возможно, полностью погружённая в работу, супруга композитора находила способы справляться со стрессом, связанным с болезнью мужа. Однако также не исключено, что Проскурякова начала вести собственную, независимую жизнь. Она перестала быть просто послушной супругой зрелого музыканта, превратившись в самостоятельную творческую личность — актрису, популярную благодаря своим ролям в сериалах. Этот факт мог стать причиной разногласий в паре.
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