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Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова больше не носит обручальное кольцо

1:13
Шоу-бизнес

На премьере фильма "Моя ужасная сестра-2" 41-летняя актриса Юлия Проскурякова, супруга Игоря Николаева, привлекла внимание отсутствием обручального кольца на безымянном пальце. Эта деталь не осталась незамеченной, вызвав интерес после того, как сам артист попал в реанимацию из-за проблем с сердцем.

Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова больше не носит обручальное кольцо
Фото: Официальное Telegram-канал Юлии Проскуряковой

Несмотря на общепринятое восприятие семейной идиллии у Николаева и Проскуряковой, первые признаки недопонимания между супругами появились несколько лет назад. В период госпитализации артиста актриса продолжала развивать свою карьеру и участвовала в съёмках сериалов, пишет "КП".

Возможно, полностью погружённая в работу, супруга композитора находила способы справляться со стрессом, связанным с болезнью мужа. Однако также не исключено, что Проскурякова начала вести собственную, независимую жизнь. Она перестала быть просто послушной супругой зрелого музыканта, превратившись в самостоятельную творческую личность — актрису, популярную благодаря своим ролям в сериалах. Этот факт мог стать причиной разногласий в паре.

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Игорь Николаев и Юлия Проскурякова "Смс" | Концерт. Дуэт
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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