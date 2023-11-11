Актёр Семён Трескунов объяснил, как Путин будет бороться с нехваткой еды в России

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Уехавший из России незадолго до СВО актёр Семён Трескунов заявил, что любые ужасы в России быстро становятся нормой.

Фото: ВК-аккаунт Семёна Трескунова

Звезда фильма "Честное пионерское" выступил с заявлением, описав теоретическую людоедскую ситуацию в РФ.

"Если бы вышел Путин и сказал: так, ребята, у нас кончились запасы еды, теперь мы будем есть человеческую плоть! Ну, я думаю, через год-два это стало бы абсолютной нормой жизни", — заявил молодой актёр.

Слова Трескунова прокомментировал писатель Захар Прилепин. Он отметил, что возвращения Семёна в Россию можно не опасаться, так как актёр боится быть съеденным в стране, которую покинул в 2021 году.

Ранее режиссёр Никита Михалков отчитал Семёна Трескунова за недовольство политическим строем в РФ в условиях высоких гонораров за актёрскую работу.

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