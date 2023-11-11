Уехавший из России незадолго до СВО актёр Семён Трескунов заявил, что любые ужасы в России быстро становятся нормой.
Звезда фильма "Честное пионерское" выступил с заявлением, описав теоретическую людоедскую ситуацию в РФ.
"Если бы вышел Путин и сказал: так, ребята, у нас кончились запасы еды, теперь мы будем есть человеческую плоть! Ну, я думаю, через год-два это стало бы абсолютной нормой жизни", — заявил молодой актёр.
Слова Трескунова прокомментировал писатель Захар Прилепин. Он отметил, что возвращения Семёна в Россию можно не опасаться, так как актёр боится быть съеденным в стране, которую покинул в 2021 году.
Ранее режиссёр Никита Михалков отчитал Семёна Трескунова за недовольство политическим строем в РФ в условиях высоких гонораров за актёрскую работу.
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