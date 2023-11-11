Фигуристка Медведева рассказала, что комик Филипп Воронин "подкатывал" к ней

1:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала в шоу "Кстати" в Telegram-канале о своих отношениях с комиком Филиппом Ворониным, сообщает Газета.Ru.

Фото: Wikipedia by David W. Carmichael is licensed under CC BY 3.0

"Кто из участников шоу мне больше всего запомнился? Филипп Воронин. Он создал больше всего забавных моментов и всегда пытался привлечь мое внимание! Он ко мне подкатывал? Ну, это было заметно. Что-то про завтраки мне там говорил… Он даже присылал мне сообщения в директ после нашего выступления. Я не говорила об этом раньше. Подставила я пацана," — поделилась Медведева.

Сейчас фигуристка в отношениях с коллегой по спорту, фигуристом Дмитрием Чигиревым. Первые слухи о паре появились в начале 2023 года, а затем они начали публиковать фото и видео со совместного отдыха в социальных сетях. Чигирев младше Медведевой на год.

На зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году Медведева заняла второе место в индивидуальном и командном соревнованиях. В женском одиночном катании первенство завоевала ее соотечественница, Алина Загитова, опередившая Медведеву на один балл.

Помимо олимпийских наград, у Медведевой две золотые медали чемпионатов мира и Европы. Последний раз она участвовала в соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении своей спортивной карьеры, принимая участие в шоу "Ледниковый период".

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