Певица Круглова: влиятельным покровителем певца Shaman`а была педагог по вокалу Валерия Брейтбург

1:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Shaman, внезапно ворвавшийся в российскую шоу-бизнес-сцену, быстро стал одним из самых востребованных артистов. Его участие в крупных концертах и успешные сольные выступления привлекают полные залы. Считается, что для достижения такого успеха необходим влиятельный покровитель.

Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

После участия певца в вокальном шоу "Фактор А", организованном Аллой Пугачёвой, появились слухи о том, что именно Примадонна стала его покровительницей. Однако коллега артиста Александра Круглова утверждает, что эти разговоры не соответствуют действительности. По её словам, Ярослав Дронов (настоящее имя певца) уже давно не поддерживает связи с Пугачёвой. Круглова также поделилась информацией о настоящем покровителе артиста с журналистами "Утро.ру".

"Не надо забывать, что за Shaman`ом стоит супруга продюсера и композитора Кима Брейтбурга — доцент кафедры эстрадно-джазового пения в Академии им. Гнесиных, педагог по вокалу Валерия Брейтбург", — рассказала коллега певца.

Круглова отметила, что именно Брейтбург помогла сделать Shaman`у первые шаги в карьере, подтолкнула артиста к участию в проекте "Фактор А", так как заметила в певце потенциал, хотя он не видел себя в шоу-бизнеса.

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