Актёр и режиссёр Александр Балуев поделился информацией о своём участии в новых кинолентах. В настоящее время он активно работает в театре, принимая участие в "Маскараде" новосибирского драматического театра "Красный факел" и гастролируя с антрепризой "Признание".
В 2023 году вышли несколько фильмов с участием Балуева, в том числе "Беспринципные в деревне" и "Вызов". В интервью NEWS. ru актёр поделился, что не уходил в отпуск и продолжает активно сниматься. Он также намекнул на выход новых фильмов, о которых поклонники смогут узнать в ближайшем будущем. И работа в театре остаётся актуальной для него.
"Я не брал отпуск, снимаюсь так же. Планируется выход новых лент, вы о них скоро узнаете. И работа в театре происходит", — рассказал актёр.
Стоит отметить, что после развода в 2013 году Балуев остался жить в Подмосковье. В 2021 году он перенёс тяжёлый случай коронавируса и проходил лечение в Коммунарке.
Актёр завершил обучение в Школе-студии МХАТ в 1980 году и начал свою актерскую карьеру, дебютировав в сериале "Следствие ведут знатоки" в 1971 году. Он приобрёл известность благодаря ролям в фильмах "Мусульманин" и "Благословите женщину".
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