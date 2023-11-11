РБК: перечислены знаковые роли народного артиста РФ Михаила Ефремова

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Вчера 10 ноября народному артисту России Михаилу Ефремову исполнилось 60 лет. Он отметил свой юбилей, сообщает издание РБК.

Фото: "File:Rally-concert in support of Alexey Navalny 2013-09-06 4377.jpg" by putnik is licensed under CC BY 3.0.

Богатая фильмография популярного актёра насчитывает более 190 проектов. Ефремов дебютировал на театральной сцене МХАТ в 1976 году и успешно закончил школу-студию МХАТ в 1987 году, несмотря на перерыв из-за службы в армии.

На сцене Московского театра имени Чехова он засветился в спектакле "Чайка" и исполнил множество других значимых ролей. Его талант привлек внимание и театра "Современник". Ефремов активно участвовал в телевизионных проектах, а с 2006 по 2014 год был членом жюри КВН. Звание заслуженного артиста России ему было присвоено в 1995 году.

В рамках проекта "Оттепель" актёр сыграл роль режиссера Кривицкого, страдающего от алкоголизма. В "Бешеной балерине" он предстал перед зрителями в образе одинокой пожилой танцовщицы Варечки. В фильме "День выборов" героем Ефремова был отец Иннокентий.

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