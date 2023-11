Your browser does not support the audio element.

Вчера 10 ноября народному артисту России Михаилу Ефремову исполнилось 60 лет. Он отметил свой юбилей, сообщает издание РБК.

Фото: "File:Rally-concert in support of Alexey Navalny 2013-09-06 4377.jpg" by putnik is licensed under CC BY 3.0.