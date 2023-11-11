Вчера 10 ноября народному артисту России Михаилу Ефремову исполнилось 60 лет. Он отметил свой юбилей, сообщает издание РБК.
Богатая фильмография популярного актёра насчитывает более 190 проектов. Ефремов дебютировал на театральной сцене МХАТ в 1976 году и успешно закончил школу-студию МХАТ в 1987 году, несмотря на перерыв из-за службы в армии.
На сцене Московского театра имени Чехова он засветился в спектакле "Чайка" и исполнил множество других значимых ролей. Его талант привлек внимание и театра "Современник". Ефремов активно участвовал в телевизионных проектах, а с 2006 по 2014 год был членом жюри КВН. Звание заслуженного артиста России ему было присвоено в 1995 году.
В рамках проекта "Оттепель" актёр сыграл роль режиссера Кривицкого, страдающего от алкоголизма. В "Бешеной балерине" он предстал перед зрителями в образе одинокой пожилой танцовщицы Варечки. В фильме "День выборов" героем Ефремова был отец Иннокентий.
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