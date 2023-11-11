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Тимур Родригез показал свою новую девушку после развода

1:01
Шоу-бизнес

Шоумен Тимур Родригез присутствовал на премьере драматического сериала "Слово пацана" под режиссурой Жоры Крыжовникова, и на красной дорожке его сопровождала актриса Катя Кабак. Журналисты отметили, что они приятно общались во время мероприятия, и после совместного фото расходились по своим местам.

Тимур Родригез показал свою новую девушку после развода
Фото: Личный аккаунт Тимура Родригеза в Instagram by тимур родригез

Поклонники начали предполагать о возможном начале нового романа в шоу-бизнесе. Многие одобрили этот выбор артистов, выражая положительные эмоции в комментариях. Однако есть и те, кто осудил Родригеза за то, что он начал новые отношения вскоре после развода, сообщает "Центральная служба новостей".

Катя Кабак — 32-летняя актриса, известная своим участием в российских проектах, таких как "Универ", "Мажор в Сочи" и "Гуляй, Вася!". Она также проходила обучение в Великобритании и чуть не осталась там на постоянное место жительства. Ее дебют на экранах состоялся в 15 лет.

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Тимур Родригез читает комменты хейтеров про свой развод🙈👍🤩👏
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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