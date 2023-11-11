Своим последним шагом популярная певица Тамара Гвердцители, достигшая 61 года, ясно выразила свою политическую позицию. Оказалось, что ее гастрольные заработки приходят из стран, ранее входивших в состав Советского Союза, и при этом она не уделяет внимание России.
Скоро артистка выступит, например, в Казахстане. Однако в ближайшем будущем она не планирует возвращаться в страну, которая принесла ей славу и значительный доход. По информации источника, Гвердцители даже открестилась от сотрудничества со своей российской командой.
Тем не менее она готова выступать для русскоязычной аудитории в Тбилиси, ОАЭ или Стамбуле. Недавно она выступала перед русскоязычной публикой в Нью-Йорке. После пребывания в реабилитационной клинике, вызванного нервным срывом, связанным с утратой матери, артистка отказывается от поездок в Россию.
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