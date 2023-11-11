Кристина Асмус рассказала о жестокой травле после выхода фильма "Текст"

2:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фильм "Текст" режиссера Клима Шипенко вышел на экраны осенью 2019 года и тут же стал объектом скандала. Особенно запомнилась зрителям эротическая сцена между персонажами Ивана Янковского и Кристины Асмус.

Фото: Личный аккаунт Кристины Асмус в Instagram by кристина асмус is licensed under https://www.instagram.com/p/Cxx33UuCZSQ/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Моменты интимной близости, представленные в фильме, поразили зрителей своей откровенностью. Практически немедленно после премьеры, Кристина разошлась со своим мужем, шоуменом Гариком Харламовым. Поклонники предположили, что Гарик не смог смириться с откровенностью сцен с участием его жены.

В новом посте в социальных сетях, Кристина рассказала о том, как ее жизнь стала объектом настоящей травли после выхода "Текста" и развода с мужем.

"Людей настолько понесло, что мне и моим близким угрожали расправой, меня хотели лишить родительских прав и выгнать из страны, я стала героиней тысяч жестоких порнографических мемов и роликов, за мной следили и в деталях рассказывали план мести. Невозможно было измерить жестокость, с которой я столкнулась", — передаёт слова актрисы "Комсомольская правда".

Гарик Харламов заявлял, что он не ревнует к экранному партнеру жены, Ивану Янковскому. Он подчеркнул, что гордится тем, как она исполнила свою роль. Тем не менее, через несколько месяцев пара объявила о разводе.

"Это длилось несколько месяцев. А потом началась вторая волна, когда я, наконец, ушла от своего мужа и задышала. Снова начался ад. А недалёкие, и стереотипно мыслящие люди, ещё и связали эти два события. И уничтожение продолжилось с тройной силой и достигло невероятных масштабов", — рассказывает Асмус.

Актриса предупреждает своих подписчиков о серьезности буллинга в социальных сетях и призывает их никогда не сталкиваться с этим.

Ранее актриса опубликовала пост с фотографией Харламова и подписью о безмерной любви.

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