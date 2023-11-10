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Актёр Эммануил Виторган вместе с семьёй уехал из России

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Шоу-бизнес

В свои 83 года Эммануил Виторган полон энергии и сил. Вместе со своей 61-летней супругой Ириной Млодик он воспитывает двух милых дочек — пятилетнюю Этель и четырехлетнюю Клару, сообщает "Комсомольская правда".

Актёр Эммануил Виторган вместе с семьёй уехал из России
Фото: Wikipedia by http://oiff.com.ua/old/ is licensed under CC BY-SA 3.0

В то время как актер активно выходит на сцену и снимается в фильмах, он также стремится обеспечить своим детям комфортную жизнь. Недавно стало известно, что вся семья покинула Россию.

Эммануил Гедеонович отвез своих близких в Баку, где запланированы его гастроли.

Тем не менее, долго оставаться вдали от Родины актер не планирует. Он объявил о предстоящем творческом вечере, который состоится 17 ноября в российской столице.

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83 летний Эммануил Виторган с дочками и женой Ириной Млодик уезжает в свой родной город Баку
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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