Актёр Эммануил Виторган вместе с семьёй уехал из России

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В свои 83 года Эммануил Виторган полон энергии и сил. Вместе со своей 61-летней супругой Ириной Млодик он воспитывает двух милых дочек — пятилетнюю Этель и четырехлетнюю Клару, сообщает "Комсомольская правда".

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В то время как актер активно выходит на сцену и снимается в фильмах, он также стремится обеспечить своим детям комфортную жизнь. Недавно стало известно, что вся семья покинула Россию.

Эммануил Гедеонович отвез своих близких в Баку, где запланированы его гастроли.

Тем не менее, долго оставаться вдали от Родины актер не планирует. Он объявил о предстоящем творческом вечере, который состоится 17 ноября в российской столице.

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83 летний Эммануил Виторган с дочками и женой Ириной Млодик уезжает в свой родной город Баку