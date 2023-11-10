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Стали известны гонорары российских артистов этой осенью

2:13
Шоу-бизнес

Недавно появилась информация о том, что Алла Пугачёва готова выступить в России за полмиллиона евро, что вызвало интерес общественности. Однако быстро появились разговоры о том, что приглашать звёзд за такие суммы невыгодно. В этом уверены промоутеры, которые быстро развеяли эти слухи.

Стали известны гонорары российских артистов этой осенью
Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

В свете этих событий "Московский комсомолец" выяснил, сколько стоят другие российские артисты.

В общем, разница между стоимостью концертов в Москве и за её пределами не слишком велика, особенно для крупных артистов и серьёзных концертов.

На сайте известного российского концертного агентства можно заказать как новых звезд, например, Юлианну Караулову за 1,2 миллиона, и Клаву Коку за 1,9 миллиона, так и тех, кто давно завоевал популярность. К примеру, Кристину Орбакайте за 2,5 миллиона в составе группы из 12 человек.

  • Надежда Бабкина выступит с большим составом, где на сцене будет 20 человек, что объясняет стоимость в 2,8 миллиона рублей.
  • Полина Гагарина добилась того, чтобы её гонорары превзошли даже гонорары Льва Лещенко. Если певицу можно пригласить за 4,5 миллиона, то Лев Валерьянович выступит за 2,5 миллиона.
  • Расценок на Филиппа Киркорова нет, так как в агентствах указано "по договорённости".
  • Например, Стас Михайлов просит 5 миллионов, также как и Ирина Аллегрова. Николая Баскова предлагают уже за 7 миллионов.
  • Григория Лепса можно пригласить за сумму от 100 тысяч евро. Приедет, правда, не один, а в составе группы из 11 человек.

Лидером остается Сергей Шнуров из "Ленинграда", который ещё повысил ставки. Теперь это сумма от 130 тысяч евро. Но и здесь стоит понимать, что в вашем распоряжении будет 18 человек.

Ранее Хирург Тимур Хайдаров раскрыл подробности изменений Филиппа Киркорова.

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Давай, до свидания! Как сбежавшие звезды стали изгоями даже у себя на Родине?
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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