Недавно появилась информация о том, что Алла Пугачёва готова выступить в России за полмиллиона евро, что вызвало интерес общественности. Однако быстро появились разговоры о том, что приглашать звёзд за такие суммы невыгодно. В этом уверены промоутеры, которые быстро развеяли эти слухи.
В свете этих событий "Московский комсомолец" выяснил, сколько стоят другие российские артисты.
В общем, разница между стоимостью концертов в Москве и за её пределами не слишком велика, особенно для крупных артистов и серьёзных концертов.
На сайте известного российского концертного агентства можно заказать как новых звезд, например, Юлианну Караулову за 1,2 миллиона, и Клаву Коку за 1,9 миллиона, так и тех, кто давно завоевал популярность. К примеру, Кристину Орбакайте за 2,5 миллиона в составе группы из 12 человек.
Лидером остается Сергей Шнуров из "Ленинграда", который ещё повысил ставки. Теперь это сумма от 130 тысяч евро. Но и здесь стоит понимать, что в вашем распоряжении будет 18 человек.
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