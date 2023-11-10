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Жюри раскритиковало выступление участника шоу "Фантастика" Розы Кляк на Первом канале

4:11
Шоу-бизнес

10 ноября 2023 года на Первом канале вышел третий выпуск второго сезона шоу "Фантастика", где за аватарами десяти персонажей скрываются известные личности. Жюри проекта включает виртуального Телика, Дмитрия Красилова (Пухляш), Дарью Мороз, Александру Ребёнок и Юлиану Караулову. Ведущим выступает Вадим Галыгин.

Жюри раскритиковало выступление участника шоу "Фантастика" Розы Кляк на Первом канале
Фото: prt scr youtube.com/Ляйсан Утяшева

Первым участником выступила Фрекен Бок, персонаж, перенесённый из первого сезона. Она исполнила хит Натали "О Боже, какой мужчина". Версии: Лолита, Елена Ваенга и Регина Тодоренко.

Вторым участником был Трубадур, "аутсайдер" предыдущего выпуска, который исполнил песню "Всё, что тебя касается" группы "Звери". "Мы сегодня не спали. Команда волнуется, переживает по поводу предупреждения, которое мы получили. Обсуждали сложившуюся ситуацию", — признался герой из "Бременских музыкантов". Версии, которые были предложены: Николай Басков, Глеб Матвейчук, Антон Макарский и Александр Постоленко.

Третий участник Зая взял на себя сцену и исполнил шлягер Адриано Челентано "Ma Perke". "Это было самое эмоциональное выступление на шоу "Фантастика"", — отметил Вадим Галыгин. Никаких других версий не было предложено.

Четвёртый участник Антон выбрал песню Шуры "Отшумели летние дожди".

"Без верхних передних зубов вы были бы ближе к оригиналу", — пошутил Телик, вспоминая беззубое прошлое Шуры.

Версии, предложенные для этой песни, включали Антона Лаврентьева, Родиона Газманова, Сергея Лазарева и Андрея Гризли.

Пятая участница Роза Марковна Кляк выглядела как копия Старухи Шапокляк (персонажа из предыдущего сезона "Фантастики"). Роза Марковна исполнила песню группы "Блестящие" под названием "За четыре моря".

"Честно говоря, я немного расстроена. Вы такая актриса, такая стильная личность. А тут мы услышали довольно лёгкую попсу на школьном уровне для Розы Марковны", — критически оценила выступление Кляк Караулова.

Никакие другие версии для этой песни не были предложены.

Матильда, шестая участница, впечатлила зрителей своим исполнением песни "Highway to Hell" группы AC/DC из фильма "Леон". Вадим Галыгин охарактеризовал её выступление как мощное и горячее. Джиган также выразил свою версию.

Седьмой участник Михалыч выбрал песню "Царевна" Дмитрия Колдуна, но Юлианна Караулова заметила, что его выступление казалось сдержанным и ограниченным, и выразила надежду услышать от него что-то более энергичное.

Королева, восьмая участница, исполнила песню "Я искала тебя" группы "А-Студио". Караулова призналась, что на этот раз выступление Королевы запутало её. Хибла Герзмава и Тамара Гвердцители выразили свои версии.

Девятый участник шоу I-Тихон исполнил песню "Он тебя целует" группы "Руки Вверх". Судьи отметили его особенность — способность работать с музыкой и интерпретировать её. Антон Токарев и Матранг оценили его выступление.

Десятая участница, Пеппи Длинный Чулок, исполнила песню "Мой рай" Максима. Она также получила положительные отзывы от судей: Карина Кросс, Валя Карнавал и Наталья Медведева.

В итоговом этапе выпуска судьи шоу "Фантастика-2" оценили участников от 1 до 10 (где 10 — самое впечатляющее выступление, а 1 — наименее впечатляющее). В предыдущем выпуске Трубадур получил жёлтую карточку и оказался под угрозой выбытия. На этот раз первое место заняла Фрекен Бок, а последнее — у Михалыча, который также получил желтую карточку. Теперь ни одному из них не грозит выбытие.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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