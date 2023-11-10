Киркоров рассказал, как бандиты заставляли платить "дань"

0:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал о том, как в 1990-х годах, во время выступления в Лужниках, к нему в гримерку ворвались несколько мужчин в малиновых пиджаках, предъявив условие начать платить "дань".

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

Несмотря на молодой возраст, Киркоров дал им дерзкий ответ, актерский мастер-класс, начав разговор на их жаргоне и смог выйти из ситуации, о чем с тех пор вспоминает с юмором.

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Филипп Киркоров - Жестокая Любовь / Лучшая Музыка 90х, Русские Хиты 90х