Народный артист России Филипп Киркоров рассказал о том, как в 1990-х годах, во время выступления в Лужниках, к нему в гримерку ворвались несколько мужчин в малиновых пиджаках, предъявив условие начать платить "дань".
Несмотря на молодой возраст, Киркоров дал им дерзкий ответ, актерский мастер-класс, начав разговор на их жаргоне и смог выйти из ситуации, о чем с тех пор вспоминает с юмором.
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