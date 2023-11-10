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Сергей Лавров опроверг слухи о гонорарах Аллы Пугачёвой: "Она никогда не называла цену за выступления"

Шоу-бизнес

Организатор концертов, Сергей Лавров, утверждает, что Алла Пугачева никогда не сообщала суммы гонораров за свои выступления. Он опроверг информацию о том, что исполнительница планирует увеличить гонорар до 500 тысяч евро и назвал слухи сплетней, возможно, запущенной промоутерами.

Сергей Лавров опроверг слухи о гонорарах Аллы Пугачёвой: "Она никогда не называла цену за выступления"
Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Лавров подчеркнул, что Алла Пугачева, возможно, согласится выступить за 50 миллионов рублей, но только на своих условиях.

Он подчеркнул ее легендарный статус, отметив, что она не является иноагентом и может свободно работать в России. Продюсер также опроверг утверждения о записи новых песен в Твери, утверждая, что за последние два десятилетия Пугачева записывала свои песни у саундпродюсера Анатолия Лопатина в Московской области.

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Алла Пугачёва посетила музыкальную студию в Твери.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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