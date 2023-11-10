Сергей Лавров опроверг слухи о гонорарах Аллы Пугачёвой: "Она никогда не называла цену за выступления"

Организатор концертов, Сергей Лавров, утверждает, что Алла Пугачева никогда не сообщала суммы гонораров за свои выступления. Он опроверг информацию о том, что исполнительница планирует увеличить гонорар до 500 тысяч евро и назвал слухи сплетней, возможно, запущенной промоутерами.
Лавров подчеркнул, что Алла Пугачева, возможно, согласится выступить за 50 миллионов рублей, но только на своих условиях.
Он подчеркнул ее легендарный статус, отметив, что она не является иноагентом и может свободно работать в России. Продюсер также опроверг утверждения о записи новых песен в Твери, утверждая, что за последние два десятилетия Пугачева записывала свои песни у саундпродюсера Анатолия Лопатина в Московской области.
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