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Как живёт актриса Олеся Железняк, лишённая роли из-за взглядов на СВО: прервала общение с родственниками

Шоу-бизнес

Заслуженной артистке России Олесе Железняк отказали в главной роли из-за её поддержки спецоперации на Украине. Её коллега отказался сниматься с ней, объясняя это тем, что актриса занимает патриотическую позицию. Хотя она была обижена, с течением времени Железняк отпустила ситуацию.

Как живёт актриса Олеся Железняк, лишённая роли из-за взглядов на СВО: прервала общение с родственниками
Фото: Telegram-канал Олеси Железняк

В 2023 году она снялась в нескольких фильмах, включая комедию "Быть" и трагикомедию "Поехавшая". Железняк также участвует в телепередаче о церковных праздниках. Она приобщилась к религии в сложные периоды жизни и поддерживает веру, регулярно причащаясь.

"Я человек слабый: когда меня похвалят, хочется со всеми дружить. Поэтому заставляю себя держаться какой-то серединки, чтобы не с каждым, кто тебя похвалит, брататься и входить в близкие взаимоотношения", — объясняла Железняк.

Родственники актрисы на Украине прервали общение из-за разногласий по СВО что вызывает у неё бессилие и грусть, передаёт News.ru.

"Брат мой двоюродный Саша, с которым мы сейчас не общаемся, одурманен и считает, что одурманена я. Его папа дошел до Берлина, вся его грудь была в орденах. <…> Саша не слышит. А сейчас мы и не говорим даже", — призналась актриса.

Однако она сохраняет спокойствие, веря в необходимость пройти через сложные моменты. Актриса счастлива в браке с Спартаком Сумченко, с которым у них четверо детей.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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