Актёр Станислав Садальский постоянно появляется в медиапространстве с критикой артистов

1:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский активно присутствует в медийном пространстве, высказывая критику в адрес других представителей шоу-бизнеса, не так часто появляясь на киноэкранах. В настоящее время он ведёт собственный YouTube-канал, активно участвует в театральных постановках, выступает на сцене и комментирует различные события, включая политические.

Фото: Телеграм-канал Стаса Садальского

В отношении его здоровья известно, что в прошлом году он был госпитализирован из-за кровотечения, а затем ему диагностировали гипертонический криз. Садальский также поддержал СВО на Украине.

В конфликте с Татьяной Кравченко, которую обвинил в алкоголизме, их отношения переросли в судебное разбирательство. Кроме того, он высказывал критику в адрес юмориста Максима Галкина*, а также обвинял других артистов, таких как Инна Чурикова и Юлия Пересильд, в различных инцидентах.

После заявления директора "Ленкома" Марка Варшавера о замене покойной актрисы Инны Чуриковой Татьяной Васильевой, Садальский высказал критику в адрес руководителя. Актёр считает, что стоило пригласить нового артиста без комментариев по поводу ушедшей из жизни Чуриковой, подчеркнув, что заменить её невозможно, и обвинив Варшавера в неактёрской этике.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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