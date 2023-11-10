Садальский высказался о юбилее Михаила Ефремова: у меня родной брат погиб по вине нетрезвого водителя

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Станислав Садальский прокомментировал 60-летний юбилей актёра Михаила Ефремова, который отбывает наказание в колонии за ДТП со смертельным исходом.

Фото: Телеграм-канал Стаса Садальского

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал, что любит "талантливого, искреннего, доброго" Михаила Ефремова.

"Случившееся с ним не обсуждаю, это беда и болезнь, у меня у самого родной брат погиб по вине нетрезвого водителя. А Мише желаю здоровья и сил выдержать это испытание и скорее вернуться в актёрский строй", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Садальский вспомнил добрым словом родителей Ефремова — Олега Ефремова и Аллу Покровскую. Он рассказал также, что дед актёра Иван Яковлев был просветителем чувашского народа. Он помог чувашам обзавестись собственной письменностью.

"Миша, люблю тебя и жду. С днём рождения", — поздравил коллегу актёр.

Ранее сообщалось, что дядя Михаила Ефремова просит передать всё своё состояние родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова.

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