Станислав Садальский прокомментировал 60-летний юбилей актёра Михаила Ефремова, который отбывает наказание в колонии за ДТП со смертельным исходом.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал, что любит "талантливого, искреннего, доброго" Михаила Ефремова.
"Случившееся с ним не обсуждаю, это беда и болезнь, у меня у самого родной брат погиб по вине нетрезвого водителя. А Мише желаю здоровья и сил выдержать это испытание и скорее вернуться в актёрский строй", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Садальский вспомнил добрым словом родителей Ефремова — Олега Ефремова и Аллу Покровскую. Он рассказал также, что дед актёра Иван Яковлев был просветителем чувашского народа. Он помог чувашам обзавестись собственной письменностью.
"Миша, люблю тебя и жду. С днём рождения", — поздравил коллегу актёр.
Ранее сообщалось, что дядя Михаила Ефремова просит передать всё своё состояние родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова.
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