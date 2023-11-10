Актриса Асмус опубликовала пост с фотографией Харламова и подписью о безмерной любви

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская артистка театра и кино Кристина Асмус поздравила актера Олега Меньшикова с его 63-летием, поделившись этим событием в социальных сетях и опубликовав ряд архивных фотографий с ним.

Фото: prt scr youtube.com/ОК на связи!

"12 лет рядом. Безмерно люблю", — отметила Асмус в подписи к своему посту.

Одна фотография привлекла внимание поклонников, на которой она запечатлена вместе со своим бывшим мужем юмористом Гариком Харламовым. Подписчики были удивлены выбором этой фотографии среди множества других с Меньшиковым, выражая предположения о возможном ностальгическом чувстве по отношению к Харламову, как сообщает "Центральная Служба Новостей".

Стоит отметить, что Кристина Асмус и Гарик Харламов были в браке с 2013 по 2020 год, и у них родилась дочь Анастасия в 2014 году. Однако в 2020 году они объявили о своем разводе.

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