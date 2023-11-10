Певица Вика Цыганова заявила, что SHAMAN радовался ее звонкам по ночам

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Вика Цыганова заявила, что до достижения пика своей популярности, певец SHAMAN время от времени общался с ней по телефону. Об этом сообщает Газета. Ru.

Фото: wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under CC BY-SA 3.0

"Меня часто спрашивают о SHAMAN: когда он еще не был известен, мы вели ночные разговоры, и его радость от моих звонков была очень ощутимой. У меня есть переписка и даже голосовые сообщения… но потом наступил новый этап в его жизни", — подчеркнула Цыганова.

Артистка отметила, что раньше музыкант, возможно, нуждался в ее поддержке, однако теперь ситуация изменилась. Вместе с тем Цыганова считает, что SHAMAN преодолеет эти изменения в своей жизни, поскольку популярность оказывает серьезное давление на человека.

"Я желаю ему удачи в восхождении на Эверест и мягкому спуску — для творческого человека важно не только подниматься, но и собирать новые эмоции и силы в своей душе", — подчеркнула Цыганова.

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