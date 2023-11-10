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Муж телеведущей Леры Кудрявцевой поделился редкими фото с их пятилетней дочерью

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Хоккеист Игорь Макаров - супруг телеведущей Леры Кудрявцевой, не так часто радует своих подписчиков в запрещенной соцсети публикациями, в отличие от своей жены.

Муж телеведущей Леры Кудрявцевой поделился редкими фото с их пятилетней дочерью
Фото: Личный аккаунт Игоря Макарова в Instagram by Игорь Макаров

Super.ru пишет, что контент, который Игорь выкладывает, не так разнообразен. Однако уже много лет главной звездой его личного блога является пятилетняя дочь Маша. Хотя, к сожалению, фотографий с ней в его социальных сетях стало меньше. Но накануне хоккеист наконец порадовал своих фанатов редкими и трогательными кадрами с дочерью.

На фото в сторис Макаров немногословно оставил подпись:

"Папина радость"

И это действительно радость, ведь, взглянув на профиль Макарова, становится ясно, что он светится особенно ярко только в компании своей жены и дочери. Нельзя не заметить, что спортсмен в отцовском стиле помогает девочке даже носить свой маленький рюкзак с изображением единорога.

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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