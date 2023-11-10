Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт указал на причину дефицита рабочей силы в РФ
Блестящая и тонкая ткань: 6 распространённых ошибок, которые допускают женщины при выборе леггинсов
Делегация РФ в СПЧ ООН встревожена травлей русских в Канаде
В Госдуме осудили массовый отказ частных клиник от абортов
Певец Влад Соколовский признался, что попал на кастинг "Фабрики звезд" по блату
Врач развенчала миф о кокосовой воде
Онколог Бредер: необъяснимый кожный зуд может говорить о раке поджелудочной железы
Депутат Госдумы Бессараб: материнский капитал можно тратить на приобретение машины
Российским военным удалось занять на Южнодонецком направлении более выгодные позиции

Актриса Агата Муцениеце отсудила у бывшего мужа Павла Прилучного 26 тысяч рублей

1:13
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Суд частично удовлетворил требование актрисы Агаты Муцениеце о компенсации судебных издержек за столичную квартиру со стороны её экс-супруга актера Павла Прилучного и обязал его выплатить ей сумму в размере 26,5 тысяч рублей. 

StarHit пишет, что разборки между бывшими супругами еще не закончились: Агата хочет, чтобы Павел выплачивал алименты на их общих детей — сына Тимофея и дочь Мию. Ближайшее заседание по этому вопросу запланировано на 23 ноября. 

Отмечается, что недавно Агата намекала на то, что Павел не дает должное материальное обеспечение своим детям. Она сама вынуждена оплачивать дорогостоящее обучение сына и заявила, что хорошо, что ей не пришлось менять его школу, так как она смогла сама оплатить это. 

Напомним, что Павел Прилучный живет счастливо в новом браке и предпочитает не комментировать высказывания бывшей супруги в свой адрес. В прошлом году он официально вступил в брак с коллегой по актерскому цеху Зепюр Брутян и полгода назад у них родился сын Микаэль.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

ТЕЙБЛ ТАЙМ | 1 сезон
Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Одним манёвром: в "Днь Д" Россия сорвала начало контрнаступления ВСУ

Россия знала о планах Киева и сорвала контрнаступление ВСУ одним манёвром, рассказал украинский штурмовик.

В "Днь Д" Россия сорвала начало контрнаступления ВСУ, рассказал украинский штурмовик
Биохимики назвали группу крови глупых людей
Ученые назвали группу крови самых глупых людей
Названы три продукта, которые снижают половое влечение
Учёные подтвердили подлинность мумий инопланетян из Перу
Запад приступил к реализации плана "Б" по раскачке России Любовь Степушова Баку планирует "прыжок тигра" для окончания истории Армении Олег Володин На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
Джигурда представил всем свою дочь на каблуках
Патриотическая позиция стала причиной потери роли актрисы Олеси Железняк
Зеленский предложил доверить собакам правление планетой
Зеленский предложил доверить собакам правление планетой
Последние материалы
Трамп обвинил Байдена в возможной третьей мировой войне
Политолог назвал главной проблемой поставок F-16 для ВСУ нехватку кадров
Через 6 лет безопасный порог глобального потепления будет преодолён
Захарова предупредила о риске катастрофы на Приднепровском химзаводе
Конфликт матери школьницы с учительницей в Подмосковье произошёл из-за домашнего задания
Финансовый эксперт рассказал о новой схеме мошенничества
В Сербии считают, что Зеленскому и его команде придётся скоро платить "по счетам"
Спикер ВСУ Игнат: пилоты ВСУ уже осваивают истребители F-16 в воздухе
ЕС не сможет выполнить обязательства по поставкам боеприпасов Украине
Эксперты предупреждают о грядущем подорожании импортного вина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников