Актриса Агата Муцениеце отсудила у бывшего мужа Павла Прилучного 26 тысяч рублей

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Суд частично удовлетворил требование актрисы Агаты Муцениеце о компенсации судебных издержек за столичную квартиру со стороны её экс-супруга актера Павла Прилучного и обязал его выплатить ей сумму в размере 26,5 тысяч рублей.

StarHit пишет, что разборки между бывшими супругами еще не закончились: Агата хочет, чтобы Павел выплачивал алименты на их общих детей — сына Тимофея и дочь Мию. Ближайшее заседание по этому вопросу запланировано на 23 ноября.

Отмечается, что недавно Агата намекала на то, что Павел не дает должное материальное обеспечение своим детям. Она сама вынуждена оплачивать дорогостоящее обучение сына и заявила, что хорошо, что ей не пришлось менять его школу, так как она смогла сама оплатить это.

Напомним, что Павел Прилучный живет счастливо в новом браке и предпочитает не комментировать высказывания бывшей супруги в свой адрес. В прошлом году он официально вступил в брак с коллегой по актерскому цеху Зепюр Брутян и полгода назад у них родился сын Микаэль.

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