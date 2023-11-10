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Скандальное интервью Дудя с Цыгановыми изучит прокуратура

1:28
Шоу-бизнес

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в прокуратуру города Москвы. Поводом стало недавнее интервью Юрия Дудя (внесён в реестр иностранных агентов), взятое журналистом у четы Цыгановых. По мнению руководителя ФПБК, данное видео содержит дискредитацию Российской армии.

Скандальное интервью Дудя с Цыгановыми изучит прокуратура
Фото: wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under CC BY-SA 3.0

За две недели ролик Дудя набрал более 10 млн просмотров. Виталия Бородина возмутило прозвучавшее в нём осуждение специальной военной операции, которое интервьюер неоднократно высказывал в ходе беседы с Викторией Цыгановой и её супругом. Певица уже призналась в разочаровании от разговора с журналистом.

"Я думала, он умнее, смекалистей, а человек просто кидался какашками в сторону России", — сказала артистка.

В Telegram Виктории Цыгановой можно найти ссылку на видео с просьбой к подписчикам не смотреть его, поскольку оно сделано при помощи нейросети.

Юрий Дудь покинул Россию в апреле 2022 года и поселился в Испании. По некоторым данным ему удалось приобрести квартиру в Барселоне и получить вид на жительство. Это произошло после того, как Министерство юстиции Российской Федерации признало его иноагентом. Журналист оспаривал данный статус, но суд оставил решение в силе.

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Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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