Киркоров вспомнил историю молодости, когда на него "наезжали" бандиты

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В лихие 90-е годы народному артисту России Филиппу Киркорову приходилось отбиваться от нападок бандитских группировок, которые вымогали деньги у граждан состоятельных и не очень.

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

В беседе с "Пятым каналом" певец признался, что на заре девяностых бандиты пытались его вынудить "платить дань". Так, после одного из шоу в московских Лужниках к нему в гримёрную комнату пришли несколько сомнительных лиц, внешний вид которых указывал на то, что это члены определённой бандитской группировки. Они с порога потребовали "дань", на что Киркоров ответил отрицательно.

Певец признался, что в тот момент он не запаниковал и смог дать неприятелям резкий ответ, и как ему показалось, бандиты были удивлены и отступились.

Киркоров подчеркнул, что в то время ему было чуть больше 20 лет, но уже тогда, он мог "группироваться и из него вылезало такое, о чём он и думать не мог". Тогда убедительность помогла оставить бандитов "без дани", подытожил певец.

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