Снова покинув Россию, Пугачёва разгулялась на Кипре

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Советская и российская певица, народная артистка СССР Алла Пугачёва после очередного отъезда из России обосновалась на Кипре. В Сеть попали фотографии, на которых Пугачёва гуляет на вечеринке в окружении родственников и друзей, пишет издание "МК".

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Фото Пугачёвой в соцсетях разместила крестница певицы — Алина Галкина, чей день рождения звёзды и отмечали. На снимках видно, как артистка в окружении детей и супруга-иноагента Максима Галкина* веселится.

Примечательно, в настоящее время на Кипре живёт и старший брат комика — Дмитрий. Видимо, теперь звёздное семейство будет встречаться гораздо чаще.

Ранее СМИ стало известно, что у Пугачёвой на Кипре была заранее куплена недвижимость, но там она появлялась крайне редко. После спешного отъезда из Израиля кипрские апартаменты, судя по всему, станут новым домом для звёздной четы.