Советская и российская певица, народная артистка СССР Алла Пугачёва после очередного отъезда из России обосновалась на Кипре. В Сеть попали фотографии, на которых Пугачёва гуляет на вечеринке в окружении родственников и друзей, пишет издание "МК".
Фото Пугачёвой в соцсетях разместила крестница певицы — Алина Галкина, чей день рождения звёзды и отмечали. На снимках видно, как артистка в окружении детей и супруга-иноагента Максима Галкина* веселится.
Примечательно, в настоящее время на Кипре живёт и старший брат комика — Дмитрий. Видимо, теперь звёздное семейство будет встречаться гораздо чаще.
Ранее СМИ стало известно, что у Пугачёвой на Кипре была заранее куплена недвижимость, но там она появлялась крайне редко. После спешного отъезда из Израиля кипрские апартаменты, судя по всему, станут новым домом для звёздной четы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Россия знала о планах Киева и сорвала контрнаступление ВСУ одним манёвром, рассказал украинский штурмовик.