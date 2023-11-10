Актёру Павлу Прилучному все-таки придется заплатить за свой развод с бывшей супругой Агатой Муцениеце. Звездная пара рассталась после нескольких лет взаимных упреков и обвинений супруги в рукоприкладстве со стороны артиста.
Даже решив связать себя узами брака с другой представительницей мира селебрити Зепюр Брутян, Прилучный не спешил покидать квадратные метры семейного гнездышка Агаты — ей пришлось насильно лишить Павла права на жилплощадь.
Как сообщает telegram-канал Mash, артистка в итоге выиграла суд по делу о выдворении Прилучного — артист лишился регистрации в ее квартире. Но тяжбы по компенсации вреда продлились больше полугода.
Агата просила суд обязать экс-супруга возместить ей 51 тысячу рублей судебных издержек, однако служители Фемиды решили остановиться на сумме в два раза меньше — 26,5 тысяч рублей.
Впереди у Прилучного и Муцениеце еще тяжбы. На этот раз из-за алиментов.
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