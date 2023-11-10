"Царьград": Пугачёва входила на небосклон эстрады под эгидой содомии

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ходят слухи, что кто-то из руководства РФ интересуется судьбой певицы Аллы Пугачёвой и не против возвращения Примадонны.

Фото: социальные сети

По словам секретаря Международной общественной организации "Русское Собрание" Андрея Сошенко, Пугачёва — фигура дутая даже в кругах шоу-биза.

"Она входила на небосклон официоза эстрадного и так далее под эгидой, тогда так не называли, но она так подразумевала, под эгидой тех же ЛГБТ. Ведь она заявляла, по-моему, в 1999 году о симпатиях к извращенцам и вообще оправдывала содомию. Можно сказать, как же она была трансгендерно и трансгуманно продвинута уже тогда, 20 лет назад", — отметил эксперт.

В интервью она говорила тогда, что к гомосексуализму, лесбиянству, можно плохо относиться лишь от дремучести. Отсюда не случайны её "мужья". Она всегда говорила, что хлопочет за геев, которые сделали для неё очень многое, пишет "Царьград".

Она изначально была ставленником негласной колонны нетрадиционной ориентации ещё с советских времён, а они её раскручивали, подытожил Сошенко.

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"Под эгидой содомии": как Пугачёва входила на небосклон эстрады