Артист Сергей Нетиевский допустил своё возвращение на шоу "Уральские пельмени" после скандала в 2015 году

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший участник "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о возможном возвращении в коллектив после конфликта 2015 года. Напомним, что его сместили с поста директора группы, после чего последовал судебный процесс, и он решил уйти сам.

Фото: Личная страница Сергея Нетиевского Мелехова в соцсети "В Контакте"

В настоящее время Нетиевский не исключил возможности возвращения, подчеркнув, что время лечит раны, и он всегда за обновление.

"Когда ты что-то делаешь, наступает момент, что хочется чего-то нового… Может быть. Я не исключаю. Пройдёт время: пускай десять, двадцать лет, дай бог всем здоровья, но всё равно то, что мы вместе делали, никуда не уйдёт", — признался артист в беседе с E1.RU.

Нетиевский выразил надежду на будущее объединение всей группы на сцене, возможно, в рамках большого юбилейного концерта. Однако на данный момент его отношения с некоторыми участниками остаются прохладными.

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