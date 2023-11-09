Алла Пугачёва с семьей устроила вечеринку на Кипре. Фотографию с мероприятия выложила в сеть её крестница, сообщает "Комсомольская правда".
Артистка переехала на Кипр вместе с детьми Лизой и Гарри, а также мужем Максимом Галкиным*. Оказалось, что там живет и старший брат шоумена Дмитрий с семьей. Недавно вся семья собралась для празднования дня рождения крестницы певицы, Алины Галкиной.
На опубликованном фото крестница позирует рядом с младшим братом, а родители стоят рядом. Фотография сопровождается подписью: "Сегодня я отдыхаю".
Старший брат Алины, Дмитрий, с семьей также проживает на Кипре. Семья Пугачёвой, видимо, решила задержаться там на долгий срок. Дети артистки, Лиза и Гарри, недавно обзавелись новым другом — милым щенком по имени Рокки.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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