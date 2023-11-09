Дуэйну Джонсону предлагали баллотироваться на пост президента США

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На этой неделе актёр Дуэйн "Скала" Джонсон принял участие в подкасте What Now?. В ходе разговора с ведущим Джонсон рассказал, что ему предлагали баллотироваться на пост президента США. Я немного поделюсь с вами: в конце 2022 года ко мне пришли представители партий и спросили, собираюсь ли я баллотироваться и могу ли я баллотироваться.

Фото: личный инстаграмм-аккаунт Дуэйна Джонсона

Также представители партий провели исследование и выяснили, что Дуэйна "Скалы" Джонсона были бы все шансы стать президентом. Ещё они привели результаты опроса, который прошёл в 2021 году — согласно ему, 46% взрослого населения США поддержали бы кампанию Джонсона на пост руководителя страны.

Несмотря на это актёр заявил, что никогда не ставил перед собой цели стать политиком. Помимо этого, Джонсону нравится проводить время с семьёй и хочет большую его часть уделять именно ей.

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Вину Дизелю конец))) Дуэйн Джонсон реально станет новым президентом США!