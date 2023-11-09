Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шукшину возмутили слова министра образования Оренбургской области о зарплатах учителей: нищета унижает
PNAS: нарушения сна могут быть обусловлены генетически
Taylor&Francis: употребляющие газированные напитки дети чаще пробуют алкоголь
Психолог рассказала, почему некоторые люди никогда не извиняются: низкая самооценка
Врач Кондрахин: боль в спине может сигнализировать о болезни сердца и почек
Байден не смог надеть футболку без посторонней помощи
Фитнес-тренер раскрыл 1 неожиданный рабочий прием сброса веса
Байден не смог самостоятельно надеть футболку
Пластический хирург: эскортницы предпочитают делать "натуральную" грудь небольшого размера

Дуэйну Джонсону предлагали баллотироваться на пост президента США

0:59
Шоу-бизнес

На этой неделе актёр Дуэйн "Скала" Джонсон принял участие в подкасте What Now?. В ходе разговора с ведущим Джонсон рассказал, что ему предлагали баллотироваться на пост президента США. Я немного поделюсь с вами: в конце 2022 года ко мне пришли представители партий и спросили, собираюсь ли я баллотироваться и могу ли я баллотироваться.

Дуэйну Джонсону предлагали баллотироваться на пост президента США
Фото: личный инстаграмм-аккаунт Дуэйна Джонсона

Также представители партий провели исследование и выяснили, что Дуэйна "Скалы" Джонсона были бы все шансы стать президентом. Ещё они привели результаты опроса, который прошёл в 2021 году — согласно ему, 46% взрослого населения США поддержали бы кампанию Джонсона на пост руководителя страны.

Несмотря на это актёр заявил, что никогда не ставил перед собой цели стать политиком. Помимо этого, Джонсону нравится проводить время с семьёй и хочет большую его часть уделять именно ей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Вину Дизелю конец))) Дуэйн Джонсон реально станет новым президентом США!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Названы три продукта, которые снижают половое влечение

О том, какие продукты способны снизить либидо здорового человека, рассказал читателям Pravda.Ru диетолог-консультант Алексей Кабанов.

Диетолог назвал три продукта, которые снижают либидо
Учёные подтвердили подлинность мумий инопланетян из Перу
Учёные подтвердили подлинность мумий инопланетян из Перу
Патриотическая позиция стала причиной потери роли актрисы Олеси Железняк
Зеленский предложил доверить собакам правление планетой
Руководство СВО имеет большие планы на Одессу Любовь Степушова Борис Бурков: мириться надо Киеву, ЕС и США - РФ нужно побеждать Олег Володин На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
"Это не секрет полишинеля": друг Пугачёвой подтвердил её визит в студию в Твери
У Максима Галкина* и Аллы Пугачёвой появился новый член семьи
Российские учёные нашли решение проблемы заброшенных торфяников
Российские учёные нашли решение проблемы заброшенных торфяников
Последние материалы
Шукшину возмутили слова министра образования Оренбургской области о зарплатах учителей: нищета унижает
PNAS: нарушения сна могут быть обусловлены генетически
Taylor&Francis: употребляющие газированные напитки дети чаще пробуют алкоголь
Психолог рассказала, почему некоторые люди никогда не извиняются: низкая самооценка
Врач Кондрахин: боль в спине может сигнализировать о болезни сердца и почек
Байден не смог надеть футболку без посторонней помощи
Фитнес-тренер раскрыл 1 неожиданный рабочий прием сброса веса
Байден не смог самостоятельно надеть футболку
Пластический хирург: эскортницы предпочитают делать "натуральную" грудь небольшого размера
Учёные выяснили, что орехи способны спасти жизнь диабетикам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников