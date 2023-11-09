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Актер Бурковский продает билеты на встречу с собой в США

Шоу-бизнес

Российский актер Андрей Бурковский, который в настоящее время проживает в Соединенных Штатах, объявил о начале продажи билетов на личную встречу с ним в Сан-Франциско. 

Актер Бурковский продает билеты на встречу с собой в США
Фото: wikipedia.org by Телекомпания ТВР+ is licensed under CC BY 3.0

Планируется провести мероприятие 18 ноября, в честь 40-летия Андрея Бурковского. Актер уточнил, что это не будет выступление, скорее, это встреча с его поклонниками. Стоимость билетов составляет 50 долларов, и на данный момент имеется всего 33 заинтересованных лица, сообщает aif.ru.

Следует отметить, что в прошлом году Андрей Бурковский переехал в США вместе с семьей и до сих пор не высказал своей позиции относительно спецоперации на Украине. В то же время, он продолжает работать и зарабатывать в России, но не комментирует свои перемещения.

 

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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