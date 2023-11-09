Актриса Дарья Мельникова появилась на публике с новым возлюбленным Романом Набатовым

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Дарья Мельникова, известная ролью в сериале "Папины дочки", впервые представила своего нового возлюбленного на премьере сериала "Волшебный участок". Об этом сообщает издание The Voice.

Согласно информации журналистов, новым партнёром Мельниковой стал 33-летний актёр Роман Набатов, известный участием в проектах "Счастливы вместе" и "Зови меня мамой".

Пара проявляла нежность друг к другу, держась за руки и улыбаясь фотографам на протяжении вечера. Хотя слухи о их отношениях появились летом, звёзды не комментировали свои отношения.

Напомним, ранее Мельникова была замужем за актёром Артуром Смольяниновым*, с которым у неё есть двое детей. Пара развелась летом 2021 года.

*Признан Минюстом РФ иноагентом, а также внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.