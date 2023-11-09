Ксения Собчак разочаровалась выбором платья Иды Галич на светском мероприятии

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Телеведущая Ксения Собчак известная своими колкими и стебными комментариями. Однако в этот раз Собчак довольно лояльно выразилась относительно выбора платья блогера Иды Галич на церемонии вручения премии журнала "ОК!". Ида Галич заметно похудела, и Ксения считает, что платье из плотного бархата с оборками скрыло результаты её усилий и трансформацию фигуры.

Super.ru пишет, что комментарий Ксении двоякий: с одной стороны, это критика выбора наряда, а с другой — признание красоты и успехов Иды в изменении фигуры. Собчак подчеркивает, что нежелательно скрывать достоинства фигуры за плотной тканью и декоративными элементами, имея в виду, что Ида могла бы выбрать наряд, который лучше бы подчеркнул её новый силуэт.

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