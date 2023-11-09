По словам заслуженного артиста России Александра Олешко, съемочная площадка таит в себе много угроз и опасностей, с которым в обычной жизни люди могут никогда не столкнуться.
В пример шоумен привел истории из своей жизни.
Во время съемок фильмов, добавил артист, он неоднократно рисковал здоровьем и даже жизнью, сообщает редакция 5-tv. ru.
Александр Олешко вспомнил случай, когда его оглушил взрыв на съемочной площадке. Это стало причиной контузии, которую артист получил во время рабочего процесса:
…потому что взорвалась какая-то машина рядом, и что-то переборщили с пиротехникой…
Артист добавил, что во время съемок уже в другом сериале его едва не растоптала лошадь. Жизнь артисту спас режиссер Джаник Файзиев.
"Кино — предприятие повышенной опасности, так написано в договоре", — подытожил Олешко.
Некоторые же артисты, как, например, Агата Муцениеце, мечтают о том, чтобы разнообразить свою фильмографию. Экс-супруга Прилучного заявила, что даже знает китайский язык, поэтому готова к съемкам в азиатских фильмах.
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