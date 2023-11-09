Актер Олешко поделился историей о своей контузии из-за взрыва на съëмках

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

По словам заслуженного артиста России Александра Олешко, съемочная площадка таит в себе много угроз и опасностей, с которым в обычной жизни люди могут никогда не столкнуться.

Фото: Нейросеть Шедеврум

В пример шоумен привел истории из своей жизни.

Во время съемок фильмов, добавил артист, он неоднократно рисковал здоровьем и даже жизнью, сообщает редакция 5-tv. ru.

Александр Олешко вспомнил случай, когда его оглушил взрыв на съемочной площадке. Это стало причиной контузии, которую артист получил во время рабочего процесса:

…потому что взорвалась какая-то машина рядом, и что-то переборщили с пиротехникой…

Артист добавил, что во время съемок уже в другом сериале его едва не растоптала лошадь. Жизнь артисту спас режиссер Джаник Файзиев.

"Кино — предприятие повышенной опасности, так написано в договоре", — подытожил Олешко.

Некоторые же артисты, как, например, Агата Муцениеце, мечтают о том, чтобы разнообразить свою фильмографию. Экс-супруга Прилучного заявила, что даже знает китайский язык, поэтому готова к съемкам в азиатских фильмах.

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