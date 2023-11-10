Известный своими юмористическими песнями Семён Слепаков* решил представить свой вариант знаменитой композиции Shaman`a "Я русский". Некоторые решили, что это был выпад в сторону популярного и уважаемого в России артиста, а также к песне, которая стала неофициальным гимном СВО.
В своём тексте Слепаков* высказал свою принадлежность к еврейской нации, подчеркнув, как сильно он отличается от россиян: не пьёт по будням, переходит дорогу на зелёный свет, и не придаёт особого значения крови отца. Он также пошутил о том, что у него нет "кусочка конца".
Юморист высмеял типичные предрассудки о евреях, заявив, что его единственное желание — копить деньги в банке, а всё духовное ему чуждо.
"Нерусский, не иду до конца. Нерусский, вместо хлеба маца. Нерусский. Скажем прямо — еврей. Для многих даже хуже, чем гей", — пел он.
Слепаков* утверждает, что некоторое время пытался обосноваться в Европе, но в конце концов вернулся на родину в Израиль. Он выразил своё отношение к возвращению в Россию, заключив, что израильская земля теперь "мой дом, и я здесь навсегда".
* признан иноагентом.
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